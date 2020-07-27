Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей

27 Июль 2020 2020-07-27T09:06:25+03:00

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Одной из причин массовой гибели рыбы в озере Андреевском в окрестностях деревни Ачиры Тобольского района могло стать массовое цветение зеленых водорослей. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области со ссылкой на сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщил сотрудник регионального отдела Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Мурад Алиев, в такую жаркую погоду, как сейчас, водоросли активно растут и в большом количестве поглощают кислород. В результате рыба гибнет.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», Федерального агентства по рыболовству произвели забор пробы воды из озера Малое Андреевское. Для установления причин гибели рыбы будут проведены бактериологические, органолептические, химические, молекулярно- генетические и радиологические исследования. Заключение будет дано специалистами Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

ИСТОЧНИК KP.RU