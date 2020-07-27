2020-07-27T09:06:25+03:00
Общество

Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды для проведения серии анализов
Есен Абилькенов
Поделиться:
Специалисты Роспотребнадзор взяли пробы воды для проведения серии анализов. Фото: оперативный штаб Тюменской областиСпециалисты Роспотребнадзор взяли пробы воды для проведения серии анализов. Фото: оперативный штаб Тюменской области
Изменить размер текста:

Одной из причин массовой гибели рыбы в озере Андреевском в окрестностях деревни Ачиры Тобольского района могло стать массовое цветение зеленых водорослей. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области со ссылкой на сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщил сотрудник регионального отдела Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Мурад Алиев, в такую жаркую погоду, как сейчас, водоросли активно растут и в большом количестве поглощают кислород. В результате рыба гибнет.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», Федерального агентства по рыболовству произвели забор пробы воды из озера Малое Андреевское. Для установления причин гибели рыбы будут проведены бактериологические, органолептические, химические, молекулярно- генетические и радиологические исследования. Заключение будет дано специалистами Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На водных объектах Тюмени работают патрули
В Тюменской области определят лучшие поисковые отряды
В Ишиме закрыли наркопритон
В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе
Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей
В Тобольске задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки
В Тюмени дезинфицировали аэропорт
Роспотребнадзор предупреждает об опасности кишечных инфекций в летний период
В Тюмени весь август будут проходить онлайн-семинары по бизнесу
Тюменка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей
Погода на 27 июля в Тюмени: пасмурно и дождь
Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате
Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»
Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза
Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью
В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма