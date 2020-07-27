2020-07-27T09:07:52+03:00
Общество

В Тобольске задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки

Пожилая тоболячка лишилась 15 тысяч рублей и предмета кухонной утвари
Есен Абилькенов
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Пожилая тоболячка лишилась 15 тысяч рублей и предмета кухонной утвариПожилая тоболячка лишилась 15 тысяч рублей и предмета кухонной утвариФото: pixabay.com
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В дежурную часть Тобольского отдела МВД России обратилась жительница микрорайона Сумкино 1939 года рождения. Пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина украла у нее 15 тысяч рублей, а также сковороду.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия следователи обнаружили, что подозреваемая проникла в квартиру потерпевшей под предлогом продажи постельного белья. И когда пенсионерка вынула деньги, чтобы рассчитаться, гостья вырвала купюры и убежала, по дороге прихватив еще и сковородку.

Сотрудники полиции произвели сбор улик, установили круг подозреваемых. И спустя некоторое время задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя жительница Волгоградской области.

Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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