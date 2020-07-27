В Тюмени весь август будут проходить онлайн-семинары по бизнесу

27 Июль 2020 2020-07-27T07:02:12+03:00

Участие в обучающих мероприятиях для тех, кто хочет открыть свое дело, бесплатное Фото: pixabay.com

Участие в обучающих мероприятиях для тех, кто хочет открыть свое дело, бесплатное

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Проект «Открой свое дело», направленный на популяризацию бизнеса и вовлечение граждан в предпринимательство, проходит в Тюмени. Его организаторами выступают Тюменское регионельное отделение «Опора России» при поддержке правительства Тюменской области и фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

К участию в семинарах приглашаются как действующие предприниматели города, так и все желающие начать свое дело. На ближайшем онлайн-мероприятии, которой состоится 29 июля, эксперты расскажут, как запустить производство на селе на примере проекта по 3-D печати. А на следующий день действующий предприниматель поделится информацией о том, как открыть свое SMM-агентство.

В начале августа состоятся обучающие мероприятия на тему самозанятости и возможностей реализации своих способностей в этом направлении для любого жителя региона, также специалисты расскажут, как самозанятым работать с деньгами и документами.

В середине месяца все желающие смогут узнать, как открыть свое маркетинговое агентство, а также о способах online-продвижения для самозанятых и организации производства на селе в сегменте создания изделий из дерева.

Также до конца августа пройдут семинары на темы «Как развивать бизнес в маленьком городе» и «Как открыть свой детский развивающий центр». Участие в мероприятиях бесплатное. Подробная информация и контакты для регистрации размещены на официальном сайте проекта: откройсвоедело.рф, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU