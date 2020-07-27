Тюменка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T06:47:50+03:00

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Сообщение от жительницы областного центра 1983 года рождения о мошеннических действиях поступило в отдел полиции № 1 УМВД по городу Тюмени. Женщина рассказала, что неизвестный позвонил ей и, выдав себя за сотрудника банка, предупредил о якобы попытке снятия с ее карты крупной суммы денег.

Тюменка заверила, что не совершала никаких операций. Тогда мошенник под предлогом отмены незаконной операции убедил женщинку сообщить ему все данные карты, включая номер, трехзначный код и код из СМС-сообщений. В тот же момент на телефон жертвы пришло сообщение, что с карты списано более 100 тысяч рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как сообщили накануне в УМВД по Тюменской области, еще одной жертвой мошенников стал тюменец 1994 года рождения, при аналогичных обстоятельствах лишившийся более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

При этом в правоохранительных органах в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не следует никому сообщать реквизиты банковских карт и коды из смс-сообщений, производить сомнительные операции по указанию неизвестных, представляющихся сотрудниками банков. Перед тем как совершить подобные действия операцию, перезвоните сами в свой банк и проверьте, соответствует ли действительности информация, которую вам сообщили незнакомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU