2020-07-27T05:51:09+03:00
Общество

Погода на 27 июля в Тюмени: пасмурно и дождь

Дневная температура воздуха ожидается на уровне 23 градусов выше нуля
Есен Абилькенов
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Дневная температура воздуха ожидается на уровне 23 градусов выше нуляДневная температура воздуха ожидается на уровне 23 градусов выше нуляФото: pixabay.com
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Сегодня, 27 июля, утро в Тюмени будет пасмурным и в течение дня на небе будут тучи. Днем синоптики обещают небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – плюс 23. Вечером столбики термометров покажут 15 – 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

На Руси в этот день было принято угождать Полевому, который считался невидимым духом и хозяином поля по аналогии с Домовым. Под конец жатвы для него в поле ставили горшок к кашей и пучок ржи. Этот обряд должен был обеспечить большой урожай на следующий сезон.

В эти дни погода становилась переменчивой, было более ветрено, приходили грозы. Это заставляло выходить на «дозор» урожая, чтобы его сторожить. Так появилось еще одно название этого дня в календаре — Дозоры. По крестьянским поверьям, ветер и вихри надувала нечисть. Поэтому в непогоду стеречь поля и урожай, по представлениям селян, было особенно важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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