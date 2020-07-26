26 Июль 2020 2020-07-26T18:37:37+03:00

Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате Фото: pixabay.com

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Специалисты тюменских учреждений культуры проводят в онлайн-формате яркие просветительские проекты в честь 75-летия Победы.

Известно, что к юбилейному году в Тюменском районе запланировали много интересных проектов.

– В марте презентовали передвижную выставку «Победа, добытая трудом». До конца года она должна была побывать во всех муниципальных образованиях района и показать вклад тюменцев в победу над фашизмом, – пояснили в пресс-службе главы Тюменского района.

Выставка рассказывала, что в военные годы в Боровском добывали торф, в Винзилях делали железнодорожные шпалы, в Кулаково шили теплые шубы, в Андреевском заготавливали рыбу.

К сожалению, пандемия поменяла планы. Однако организаторы перевели проект в онлайн-формат и подготовили короткометражный ролик.

Кроме того, культурно-просветительский проект «Согретые СИБИРЬЮ» тоже перешел в онлайн.

– Это история о настрадавшихся ленинградских детях, которых суровый сибирский край и гостеприимный Тюменский район приняли как родных, в Ембаево, Тураева, Борках, Зырянке работали детские дома для ленинградских детей, – сообщают организаторы.

В свою очередь, проект «Фронтовое кино», транслирующий фильмы на военную тематику, переместился из помещений на улицу. Ребята вместе смотрят военные фильмы, а затем обсуждают события и героев прямо на улице возле школы. На память школьникам вручают и сувениры с символикой 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU