2020-07-26T18:39:23+03:00
Общество

Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»

От тюменцев ждут поддержки
Руслан Савинов
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Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»Фото: pixabay.com
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К настоящему моменту Тюмень пока не становилась победителем конкурса «Город России». Как отмечает издание «Вслух.ру», город максимум входил в десятку, хотя заслужил лидирующие позиции.

Уточним, что сейчас Тюмень на 32-м месте из 83. В пятерке лидеров Смоленск, Севастополь, Нальчик, Владимир, Курск. Другие города Урала расположились в таком порядке: Ханты-Мансийск на 26-м месте, Салехард – на 64-м, Курган – на 60-м, Екатеринбург – на 38-м, Челябинск – на 13-м.

Любой тюменец может поддержать областной центр и в День города отдать голос за него. Для голосования не нужна регистрация. Нужно пройти на официальный сайт, собрать легкую картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки, и так до конца года.

Напомним, выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. В течение года жители голосуют за свои города в онлайн -формате, а в конце декабря подводятся итоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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