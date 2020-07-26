2020-07-26T14:45:48+03:00
Общество

Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью

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Руслан Савинов
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Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтьюЖителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтьюФото: pixabay.com
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В Елабуге, в Татарстане, открылась выставка Альфеи Мухаметовой «Живая этника». Работы художницы из Тюмени представлены в библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника до 23 августа.

Известно, что в экспозицию вошли более ста работ. Зрители увидят авторскую бумагу в сочетании с тонким рисунком на осенних листьях, роспись, керамику дровяного обжига.

– Сюжеты, созданные на панно, олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны, выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала, – рассказывает художница изданию «Тюменская область сегодня».

Как отметили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, Альфея Мухаметова – автор уникальной техники рисунка нефтью, педагог Тюменского индустриального университета, член Союза художников РФ, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП «ЮНЕСКО» и заслуженный работник культуры РФ.

Добавим, что работы Альфеи выставляли более чем на 200 различных выставках и находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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