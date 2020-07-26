В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма
Власти Уватского района и предприниматели обсудили развитие рыболовного туризма в муниципалитете. Например, в Тугалово на берегу Иртыша открыли кемпинг «Дом рыбака». По данным от пресс-службы администрациия муниципалитета, это и ляжет в основу развития упомянутого направления туризма.
Так, на новой площадке размером 1,2 га появятся восемь домиков для размещения от двух до четырех человек. Здесь можно ставить и собственные палатки, уже сейчас рыбаки приезжают сюда на отдых.
– Провели электричество, подключили освещение, пробурили скважину для воды. Для удобства гостей поставили столики, к каждому из которых тоже подвели электричество. Есть возможность заряжать гаджеты, – пояснил предприниматель, хозяин кемпинга Иван Веприков.
Он отметил, что кемпинг будет удобным и для семейного отдыха. В планах значится установить на территории игровую площадку и бассейн для детей, оборудовать зону для волейбола и баскетбола.
- Тугалово уже много лет притягивает к себе туристов, рыбаков и любителей природы, – отметил глава района Сергей Путмин.
ИСТОЧНИК KP.RU