Основной период сдачи ЕГЭ закончился у тюменских выпускников

26 Июль 2020 2020-07-26T11:38:47+03:00

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Выпускники в Тюмени закончили сдавать ЕГЭ во время основного периода. В текущем году 11-классники получили аттестаты без экзаменов. Заявления на ЕГЭ подали лишь те, кто планируют продолжить обучение в вузах. Таких около 7,5 тысяч.

- Экзамены начались 3 июля и закончились резервными днями – 24 и 25 июля. Больше всего – около 7 тысяч человек – сдавали русский язык, около 4 тысяч человек – профильную математику, базовую отменили, более 2,8 тысяч – обществознание, более 2 тысяч – физику и т.д., - пояснили в департаменте образования и науки Тюменской области изданию «Вслух.ру».

У ребят подготовка шла в непростых условиях. Однако, судя по первым результатам, они успешно справились с трудностями и даже улучшили средний балл. Так, 28 человек получили 100 баллов по русскому языку, 10 – по информатике и ИКТ, 6 – по географии, 4 – по литературе.

Отметим, что значительную часть оценок еще предстоит дождаться. 27 июля – официальный день объявления результатов по истории и физике, которые сдавали 13 июля. 30 июля – по обществознанию и химии, 2 августа – по биологии и иностранным языкам. Итоги по резервным дням объявят 3 августа.

Добавим, что в этом году было значительно меньше нарушений: на первых ЕГЭ несколько ребят воспользовались шпаргалками и их удалили с экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU