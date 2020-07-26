Отоларингологи Ишима извлекли насекомое из уха пациента

26 Июль 2020 2020-07-26T10:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Ишимские отоларингологи помогли местному жителю извлечь насекомое из уха. Специалисты считают, что без внимания оставлять подобные случаи опасно для здоровья, тем более, что летом такое может произойти с каждым.

Известно, что в ухо ишимца на отдыхе за городом залетел мотылек. До больницы было далеко, мужчина решил действовать самостоятельно - залил в ухо жидкость.

- Это единственное верное решение в данном случае, - пояснил врач-оториноларинголог областной больницы №4 Александр Гартунг.

Медик добавил, чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Однако даже в этом случае нужно быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект.

По мнению доктора, попадание в ухо насекомого летом - распространенная проблема, от которой никто не застрахован. Может последовать заложенность, ухудшение слуха, головокружения, тошнота и отек.

Что же советуют делать эксперты в такой ситуации?

- Голову пострадавшего поверните так, чтобы ухо было направлено вверх. Ушную раковину необходимо слегка оттянуть назад и вверх, осмотреть , если можно с помощью небольшого фонарика, - сообщает пресс-служба «Областной больницы №4» Ишима.

Далее, если видите насекомое - можно попытаться вытащить его наружу. Если его не видно – не трогайте, чтобы не ухудшить ситуацию, не нанести травму и не спровоцировать укус. Если насекомое не смогли извлечь, то обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU