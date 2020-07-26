Отоларингологи Ишима извлекли насекомое из уха пациента
Ишимские отоларингологи помогли местному жителю извлечь насекомое из уха. Специалисты считают, что без внимания оставлять подобные случаи опасно для здоровья, тем более, что летом такое может произойти с каждым.
Известно, что в ухо ишимца на отдыхе за городом залетел мотылек. До больницы было далеко, мужчина решил действовать самостоятельно - залил в ухо жидкость.
- Это единственное верное решение в данном случае, - пояснил врач-оториноларинголог областной больницы №4 Александр Гартунг.
Медик добавил, чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Однако даже в этом случае нужно быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект.
По мнению доктора, попадание в ухо насекомого летом - распространенная проблема, от которой никто не застрахован. Может последовать заложенность, ухудшение слуха, головокружения, тошнота и отек.
Что же советуют делать эксперты в такой ситуации?
- Голову пострадавшего поверните так, чтобы ухо было направлено вверх. Ушную раковину необходимо слегка оттянуть назад и вверх, осмотреть , если можно с помощью небольшого фонарика, - сообщает пресс-служба «Областной больницы №4» Ишима.
Далее, если видите насекомое - можно попытаться вытащить его наружу. Если его не видно – не трогайте, чтобы не ухудшить ситуацию, не нанести травму и не спровоцировать укус. Если насекомое не смогли извлечь, то обращайтесь к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU