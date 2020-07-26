2020-07-26T09:25:24+03:00
Общество

Благотворители передали Тюменскому дому ребенка надувной бассейн и игрушки

Около ста малышей также получили подарки
Руслан Савинов
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Благотворители передали Тюменскому дому ребенка надувной бассейн и игрушкиБлаготворители передали Тюменскому дому ребенка надувной бассейн и игрушкиФото: pixabay.com
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В Тюменском доме ребенка живут около ста малышей. У детей есть няни, воспитатели и все необходимое для проживания. Малыщей часто навещают благотворители.

Так, недавно в дом ребенка привезли надувной бассейн, игрушки, книги и коврики, на которых малыши могут загорать в жаркий день.

- Инициатором стал Дмитрий Гордеев, остальные участники проекта предложение одобрили, а я их поддержала. Сообща мы воплотили в жизнь хорошую идею. Сегодня с Евгением Шубиным и Александром Глухаревым передали подарки воспитателям, - рассказала депутат Тюменской областной Думы и куратор молодежного проекта Ольга Швецова корреспонденту издания «Тюменская область сегодня».

Также депутат отметила, что учреждение оснащено всем необходимым. Однако подарки лишними не будут: книги рвутся, игрушки ломаются, а потому замена пригодится всегда. Еще один бассейн к уже имеющемуся наверняка пригодится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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