Благотворители передали Тюменскому дому ребенка надувной бассейн и игрушки
В Тюменском доме ребенка живут около ста малышей. У детей есть няни, воспитатели и все необходимое для проживания. Малыщей часто навещают благотворители.
Так, недавно в дом ребенка привезли надувной бассейн, игрушки, книги и коврики, на которых малыши могут загорать в жаркий день.
- Инициатором стал Дмитрий Гордеев, остальные участники проекта предложение одобрили, а я их поддержала. Сообща мы воплотили в жизнь хорошую идею. Сегодня с Евгением Шубиным и Александром Глухаревым передали подарки воспитателям, - рассказала депутат Тюменской областной Думы и куратор молодежного проекта Ольга Швецова корреспонденту издания «Тюменская область сегодня».
Также депутат отметила, что учреждение оснащено всем необходимым. Однако подарки лишними не будут: книги рвутся, игрушки ломаются, а потому замена пригодится всегда. Еще один бассейн к уже имеющемуся наверняка пригодится.
ИСТОЧНИК KP.RU