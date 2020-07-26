2020-07-26T07:44:24+03:00
Общество

Погода на 26 июля в Тюмени: облачный день

Температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла
Руслан Савинов
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Погода на 26 июля в Тюмени: облачный деньПогода на 26 июля в Тюмени: облачный деньФото: pixabay.com
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Сегодня, 26 июля, утро в Тюмени будет облачным и до конца дня небо будет оставаться покрытым облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 20. Вечером столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

26 июля отмечается день Архангела Гавриила. Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

На архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди, нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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