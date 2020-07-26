2020-07-26T07:46:54+03:00
Общество

В селах Тюмени создают стрит-арт

Инициаторами выступили общественники
Руслан Савинов
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В селах Тюмени создают стрит-артВ селах Тюмени создают стрит-артФото: pixabay.com
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В селе Каменка Тюменского района преображаются остановочные комплексы.

На центральной улице Купеческая, рядом с музеем «Каменский ковер», преобразила комплекс художница Полина Филатова. Она изобразила внутри остановки убранство крестьянской избы.

Затем под кистью художника ожила и остановка при въезде в село. Художественная работа посвящена красотам расположенного неподалеку загородного клуба с горячим источником «Аван». Заметим, что благоустроенные остановки стали точками для фотосессий жителей и гостей Каменки.

Проводятся в Каменском муниципалитете и другие работы по благоустройству.

– Строятся два километра тротуаров, более двух километров дорог в деревнях Речкина и Коняшина. Продолжается устройство контейнерных площадок в Каменке и микрорайоне Кулига-2, - сообщают власти района.

Также в текущем году на площадке ИЖС «Савино» перед Кулига-парком планируется установить около 60 светодиодных энергосберегающих уличных фонарей.

Добавим, что, как отмечает пресс-служба главы Тюменского района, вдохнуть новую жизнь в остановки удалось по инициативе местной Общественной палаты и поддержке спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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