В Тюменской области нацелены активно развивать футбол

25 Июль 2020 2020-07-25T19:50:16+03:00

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Российский футбольный союз заключил соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта РФ, администрациями и региональными федерациями футбола шести областей, включая Тюменскую. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, основные цели соглашения связаны с реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Как отметил министр спорта РФ Олег Матыцин, развитие спорта в регионах и привлечение людей к спортивному образу жизни – приоритетные задачи Министерства спорта, на решение которых направлена федеральная целевая программа «Спорт – норма жизни».

– Футбол – один из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Потенциал развития массового и профессионального футбола во всех представленных сегодня регионах огромен. Уверен, наша совместная работа с РФС, администрациями регионов и федерациями футбола на благо этого вида спорта будет эффективной, – отметил Олег Матыцин.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, футболом в регионе занимаются более 35 тысяч человек и у нас есть свои футбольные традиции и победы. К примеру, в прошлом году МФК «Тюмень» стал победителем чемпионата России.

– Подписание соглашения о сотрудничестве с Минспорта России и Российским футбольным союзом открывает для тюменского футбола новые возможности и перспективы. Это касается развития в регионе массового футбола, проведения соревнований различного уровня, модернизации системы подготовки спортивного резерва и, что очень важно, обучения и повышения квалификации тренеров, судей и специалистов по футболу из муниципальных образований, – отметил Александр Моор.

Глава региона добавил, что развитие футбола в регионе позволит привлечь тюменцев всех возрастов к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни.

Отметим, что подписанные соглашения актуализируют региональные программы развития футбола и повысят эффективность их реализации, чтобы популяризировать этот вид спорта, готовить тренеров и судей, а также модернизировать футбольную инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU