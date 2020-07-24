2020-07-24T16:25:55+03:00
Общество

В Тюменской области установили мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы

Серафим Романов родился и работал в Сунгурово
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области установили мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы. Фото - ТРО партии "Единая Россия".В Тюменской области установили мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

В селе Сунгурово Заводоуковского городского округа торжественно открыли мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Серафима Романова. Мужчина здесь родился и работал, теперь тут живут его внуки и правнуки.

– На примере таких героев, как Серафим Романов, мы должны воспитывать нашу молодежь. Мы всегда должны помнить наших земляков-героев, ведь заслуги Серафима Романова и других фронтовиков перед народом переоценить невозможно. Очень рад, что в Сунгурово помнят о герое, передают память о нем из поколения в поколение, – отметил глава округа Александр Анохин.

Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов в свою очередь рассказал, что в области десятки памятников и сотни мемориальных досок в честь погибших героев, однако со временем некоторые из них начинают требовать замены.

Всего в год 75-летия Победы в Тюменской области будут установлены 67 мемориальных досок с именами участников Великой Отечественной войны. Они изготовлены по инициативе члена фракции «Единая Россия» Государственной Думы Ивана Квитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области установили мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы
Тюменские семьи получили выплаты на детей до 16 лет
Гендиректора тюменской компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты
Перелом носа, травма головы: тюменец избил жену в гостях
Тюменцам рекомендуют промывать нос солевым раствором перед посещением пляжей
В тюменской деревне у пенсионерки украли евро и рубли
Пьяная тюменка пырнула ножом сожителя
Пациенты ОКБ № 1 с острым нарушением мозгового кровообращения получат высокотехнологичную помощь
В центре Тюмени дерево упало на женщину, которая шла с внучкой
В Тюменской области служба «Ребёнок и семья» работает в усиленном режиме
Тюменские магазины продолжают нарушать рекомендации Роспотребнадзора
Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при поддержке Минпромторга РФ
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек
Тюменских старшеклассников обучат синтаксису, криптографии и урбанистике
В Тюменской области компания, добывая песок, нанесла многомиллионный ущерб окружающей среде
Тюменцы вкладывают маткапитал в покупку жилья по упрощенной схеме
Многодетный тоболяк спас 4-летнего мальчика, который захлебнулся под водой
В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов