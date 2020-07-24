В Тюменской области установили мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы

24 Июль 2020 2020-07-24T16:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Сунгурово Заводоуковского городского округа торжественно открыли мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Серафима Романова. Мужчина здесь родился и работал, теперь тут живут его внуки и правнуки.

– На примере таких героев, как Серафим Романов, мы должны воспитывать нашу молодежь. Мы всегда должны помнить наших земляков-героев, ведь заслуги Серафима Романова и других фронтовиков перед народом переоценить невозможно. Очень рад, что в Сунгурово помнят о герое, передают память о нем из поколения в поколение, – отметил глава округа Александр Анохин.

Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов в свою очередь рассказал, что в области десятки памятников и сотни мемориальных досок в честь погибших героев, однако со временем некоторые из них начинают требовать замены.

Всего в год 75-летия Победы в Тюменской области будут установлены 67 мемориальных досок с именами участников Великой Отечественной войны. Они изготовлены по инициативе члена фракции «Единая Россия» Государственной Думы Ивана Квитки.

ИСТОЧНИК KP.RU