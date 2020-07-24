Тюменские семьи получили выплаты на детей до 16 лет

24 Июль 2020 2020-07-24T16:20:57+03:00

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В июле семьи с детьми получили ещё одну меру поддержки, связанную с «коронакризисом». На каждого ребёнка от рождения до 16 лет государство предоставило выплату размером 10 000 рублей.

То есть выплату получили на каждого ребёнка, который родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Большинству родителей не нужно будет подавать никакие заявления – выплата придёт автоматически, если семья уже получала пособия на детей из-за коронавируса (по 5 тысяч рублей в месяц на ребёнка до 3 лет или 10 тысяч рублей в июне на ребёнка от 3 до 16 лет).

– Отмечу, что этот вид государственной поддержки семей запрещено списывать для взыскания долгов. Помощь должна дойти до каждой конкретной семьи и ребенка, ведь многие семьи, к сожалению, в период пандемии оказались в сложном финансовом положении. Кроме того, не за горами начало нового учебного года, и семьям школьников предстоят немалые расходы на сбор детей в школу, – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет и с 3 до 16 лет, больше ничего делать не нужно. Новая дополнительная выплата будет назначена на основании ранее поданных заявлений.

– Важно помнить, чтобы получить поддержку в размере 10 000 рублей на одного ребенка, не важен уровень дохода вашей семьи или право на материнский капитал. Главное условие – наличие детей. То есть если у вас 5 детей соответствующего возраста, то вы получите 50 000 рублей, – поясняет адвокат Мария Поветкина. – Право на пособие имеют или отец, или мать ребенка, получение пособия обоими родителями недопустимо и может быть расценено как мошенничество, поэтому не рекомендую. В нашей семье пособие оформил папа. Первого июня и первого июля наша семья успешно получила господдержку. Право на эту поддержку имеет любая семья, проживающая на территории РФ, при этом несовершеннолетний в возрасте от 3 до 15 включительно должен иметь гражданство РФ.

– Мы получили выплату в полном объёме, дополнительных заявлений в июле не подавали (так как ранее подавали на предыдущую выплату в июне). Выплата произвелась на всех детей, кроме старшего сына, которому уже исполнилось 16 лет. Выплата явилась хорошей поддержкой для нашей семьи и пойдёт на образование деток, – поделилась Алена Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой. Заявление на выплату можно подать на портале «Госуслуги».