2020-07-24T15:08:59+03:00
Общество

Гендиректора тюменской компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты

Мужчина задолжал работникам более 140 тысяч рублей
Вадим Бегун
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Гендиректора тюменской компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты.Гендиректора тюменской компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты.Фото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура Калининского округа города Тюмени провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Производственная компания «Энергострой». Предприятие задолжало работникам более 140 тысяч рублей заработной платы.

– Ранее руководитель дважды привлекался к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты, ему назначались штрафы. В связи с этим в отношении генерального директора возбудили административное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На днях суд признал руководителя виновным и назначил наказание в виде дисквалификации. Таким образом, мужчину лишили права занимать руководящую должность один год. Судебное постановление в законную силу не вступило. Задолженность по оплате труда была погашена после возбуждения административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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