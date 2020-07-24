Перелом носа, травма головы: тюменец избил жену в гостях

24 Июль 2020 2020-07-24T15:55:05+03:00

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В тюменский отдел полиции № 1 поступила информация от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратилась 41-летняя жительница областного центра. У женщины сломан нос, травмирована голова, грудная клетка и плечо: её избил 43-летний супруг.

Подозреваемый, ранее судимый за угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью, пояснил, что вместе с женой находился в гостях у общего знакомого на улице Народной. В ходе распития алкоголя между супругами внезапно возникла ссора.

– Мужчина начал избивать потерпевшую. Фигурант нанес ей несколько ударов рукой. Избиение прекратилось только после вмешательства хозяина квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU