2020-07-24T13:30:31+03:00
Происшествия

В тюменской деревне у пенсионерки украли евро и рубли

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В тюменской деревне у пенсионерки украли евро и рубли. Фото - pixabay.com.В тюменской деревне у пенсионерки украли евро и рубли. Фото - pixabay.com.
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В дежурную часть отдела ишимской полиции обратилась 65-летняя жительница деревни Нерпино с заявлением о краже. Женщина пояснила, что у нее похищена крупная сумма денег. Вскоре оперуполномоченные уголовного розыска задержали 68-летнюю женщину, которая проживает на одной улице с заявительницей.

– 68-летняя ранее не судимая пенсионерка призналась, что догадывалась о наличии сбережений у односельчанки. Дождавшись отъезда потерпевшей в город, она проникла на территорию ее дома, нашла тайник с ключом и похитила у соседки 12 тысяч рублей и одну тысячу евро, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Деньги уже изъяты и возвращены законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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