В тюменской деревне у пенсионерки украли евро и рубли
В дежурную часть отдела ишимской полиции обратилась 65-летняя жительница деревни Нерпино с заявлением о краже. Женщина пояснила, что у нее похищена крупная сумма денег. Вскоре оперуполномоченные уголовного розыска задержали 68-летнюю женщину, которая проживает на одной улице с заявительницей.
– 68-летняя ранее не судимая пенсионерка призналась, что догадывалась о наличии сбережений у односельчанки. Дождавшись отъезда потерпевшей в город, она проникла на территорию ее дома, нашла тайник с ключом и похитила у соседки 12 тысяч рублей и одну тысячу евро, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Деньги уже изъяты и возвращены законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU