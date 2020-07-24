Пьяная тюменка пырнула ножом сожителя
В Голышмановскую полицию обратились сотрудники медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним поступил житель одного из сел с проникающим ножевым ранением.
– В ходе проверки установлено, что пострадавшего ударила ножом сожительница. До этого они вместе распивали спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора. Женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в область груди, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU