2020-07-24T13:14:59+03:00
Происшествия

Пьяная тюменка пырнула ножом сожителя

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Пьяная тюменка пырнула ножом сожителя.Пьяная тюменка пырнула ножом сожителя.Фото: Ольга Крыльцова
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В Голышмановскую полицию обратились сотрудники медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним поступил житель одного из сел с проникающим ножевым ранением.

– В ходе проверки установлено, что пострадавшего ударила ножом сожительница. До этого они вместе распивали спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора. Женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в область груди, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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