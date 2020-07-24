2020-07-24T12:55:39+03:00
Здоровье

Пациенты ОКБ № 1 с острым нарушением мозгового кровообращения получат высокотехнологичную помощь

Первичное сосудистое отделение открылось в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тамара Шаргина, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1»Фото: Тамара Шаргина, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
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Первичное сосудистое отделение для оказания специализированной медицинской помощи открылось в тюменской ОКБ № 1. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, его открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение» для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Врачи отделения окажут экстренную высокотехнологичную помощь пациентам с инсультом, используя накопленный опыт ОКБ № 1 в лечении больных с сосудистыми заболеваниями. Лечение в отделении смогут пройти одновременно 30 человек.

Как отметила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, благодаря открытию первичного сосудистого центра в Тюменской области расширяется доступность оказания медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения.

– Это позволит своевременно проводить и диагностику, и оказывать специализированную помощь жителям Тюмени и Тюменского района, а также ряда прилегающих территорий Свердловской области, – подчеркнула Наталья Логинова. – Ежегодно несколько тысяч человек в регионе получают медицинскую помощь по данному профилю. Предполагается, что теперь треть пациентов с ОНМК будут получать помощь именно в областной клинической больнице № 1.

В новом отделении есть палата интенсивной терапии и палата ранней реабилитации для пациентов, которые ещё не могут ходить. По словам заведующего первичным сосудистым отделением Рашита Раемгулова, пациентов максимально быстро будут возвращать к обычной жизни, чтобы они смогли себя обслуживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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