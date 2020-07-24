24 Июль 2020 2020-07-24T12:53:17+03:00

В центре Тюмени дерево упало на женщину, которая шла с внучкой. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Тюмени дерево упало на людей, которые просто прогуливались по центру города. Неприятный инцидент произошел у остановочного павильона «Завод Станкостроительный». К счастью, обошлось без серьезных травм.

– В этот момент там шли моя мама с дочкой. Хорошо, что дочку успели прикрыть, а маму очень сильно огрело по затылку и плечам. Я вообще в шоке. Хорошо, что ни переломов, ни сотрясений. Только сильный ушиб мягких тканей, – рассказала тюменка Юлия Холопова.

Позже местный житель Александр Жуков (родственник пострадавшей) уточнил, что также шел вместе с ними по дороге. В момент, когда дерево начало падать, он прикрыл собой девочку, а женщине, которая шла посередине, все же досталось.

Подписчики паблика «ВКонтакте», где был опубликован пост о случившемся, советуют подать в суд на тех, кто недосмотрел за деревом. Другие просят местных властей заменить старые растения на молодые.

ИСТОЧНИК KP.RU