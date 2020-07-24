2020-07-24T12:51:36+03:00
Общество

В Тюменской области служба «Ребёнок и семья» работает в усиленном режиме

Во время самоизоляции выросла потребность в профессиональной помощи специалистов в семейных конфликтах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области служба «Ребёнок и семья» работает в усиленном режимеВ Тюменской области служба «Ребёнок и семья» работает в усиленном режиме
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Социальная служба экстренного реагирования «Ребёнок и семья» в Тюмени работает в усиленном режиме во время ограничений из-за коронавируса. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, служба оказывает правовую и социальную помощь детям и семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию (нарушение прав детей, социальное неблагополучие и т.д.)

Обратиться в социальную службу экстренного реагирования «Ребёнок и семья», если вы столкнулись с нарушением прав детей, можно по телефону 8-800-200-72-01 или 91-72-01. Кроме того, сотрудники службы оказывают и другую помощь. Например, с апреля по июнь малоимущим семьям выдали более тысячи продуктовых наборов и 30 тысяч многоразовых защитных масок.

По словам заместителя директора центра «Семья» Алёны Матюхановой, во время самоизоляции выросла потребность в профессиональной помощи специалистов во внутрисемейных конфликтах. С апреля было предоставлено почти 400 консультаций.

– Мы понимаем, что на нас возложена большая ответственность, и мы стараемся всеми возможными способами помочь семьям в непростой для всех период, – отмечает заместитель директора центра «Семья» Алена Матюханова.

Главная задача службы экстренного реагирования «Ребёнок и семья» – защищать права и интересы детей. Каждый год специалисты совершают около тысячи выездов, которые связаны с нарушением прав и интересов детей. Поддержку в кризисной ситуации получают около 400 семей. Четверть из них справляется с трудностями при помощи специалистов, ещё 75% получают психолого-педагогическое сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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