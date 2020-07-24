Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при поддержке Минпромторга РФ

24 Июль 2020 2020-07-24T11:27:54+03:00

В ведомстве считают, что участие в программе затронет приоритетные для отрасли темы

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Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при организационной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Представители ведомства поучаствуют в пленарных сессиях форума, технологических днях и круглых столах.

Как отметил президент Союза производителей нефтегазового оборудования, директор центра компетенций импортозамещения в ТЭК Агентства по технологическому развитию Константин Радинский, в рамках ТНФ-2020 производители ожидают максимально открытого диалога с властями и заказчиками, чтобы найти пути выхода из грядущего кризиса.

– В эти непростые для нашей отрасли и страны времена наиважнейшими для производителей продукции для ТЭК, бесспорно, являются вопросы, напрямую связанные с уровнем информационного обмена между поставщиками и потребителями продукции и технологий для ТЭК, необходимого для оптимального планирования своих ресурсов и затрат, – отметил Константин Радинский.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что участие в Тюменском нефтегазовом форуме повышает конкурентоспособность российских промышленных предприятий и определяет новые пути для их инновационного развития.

– Участие в деловой программе позволит затронуть приоритетные для отрасли темы, такие как импортозамещение в рамках российского топливно-энергетического комплекса, – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», форум состоится с 22 по 24 сентября на базе Тюменского технопарка. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и Министерство природных ресурсов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU