2020-07-24T11:27:54+03:00
Экономика

Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при поддержке Минпромторга РФ

В ведомстве считают, что участие в программе затронет приоритетные для отрасли темы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: oilgasforum.ruФото: oilgasforum.ru
Изменить размер текста:

Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при организационной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Представители ведомства поучаствуют в пленарных сессиях форума, технологических днях и круглых столах.

Как отметил президент Союза производителей нефтегазового оборудования, директор центра компетенций импортозамещения в ТЭК Агентства по технологическому развитию Константин Радинский, в рамках ТНФ-2020 производители ожидают максимально открытого диалога с властями и заказчиками, чтобы найти пути выхода из грядущего кризиса.

– В эти непростые для нашей отрасли и страны времена наиважнейшими для производителей продукции для ТЭК, бесспорно, являются вопросы, напрямую связанные с уровнем информационного обмена между поставщиками и потребителями продукции и технологий для ТЭК, необходимого для оптимального планирования своих ресурсов и затрат, – отметил Константин Радинский.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что участие в Тюменском нефтегазовом форуме повышает конкурентоспособность российских промышленных предприятий и определяет новые пути для их инновационного развития.

– Участие в деловой программе позволит затронуть приоритетные для отрасли темы, такие как импортозамещение в рамках российского топливно-энергетического комплекса, – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», форум состоится с 22 по 24 сентября на базе Тюменского технопарка. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и Министерство природных ресурсов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский нефтегазовый форум – 2020 пройдёт при поддержке Минпромторга РФ
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек
Тюменских старшеклассников обучат синтаксису, криптографии и урбанистике
В Тюменской области компания, добывая песок, нанесла многомиллионный ущерб окружающей среде
Тюменцы вкладывают маткапитал в покупку жилья по упрощенной схеме
Многодетный тоболяк спас 4-летнего мальчика, который захлебнулся под водой
В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов
Тюменские онкологи зараз удалили пожилой пациентке матку и почку
В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
Порядка 12% предпринимателей открывают свой бизнес дистанционно с помощью Сбербанка
В Тюменской области – всплеск заболеваемости пневмонией
«Выпили, ехали купаться». Под Тюменью в аварии с мотоциклом погибли два человека
Тюменцам будут продавать алкоголь в День города
Александр Моор запретил тюменцам посещать леса из-за высокой пожарной опасности
В Ялуторовске девушка «купила» у мошенника несуществующую собаку
В Тюмени детям из группы риска передадут велотехнику
В Тюмени сотрудник СТО разъезжал по своим делам на чужой машине
Погода на 24 июля в Тюмени: солнечный день
Тюменцы продолжают купаться на «диких» пляжах у Туры
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В тайнике на въезде в Тюмень нашли тайник с тремя килограммами «соли»
В Тюмень 1 августа прилетит «Ласточка» из Екатеринбурга
Тюменцам показали проект нового сквера в районе Московского тракта
«Сделаю сколько надо»: тюменка продает тесты на беременность с двумя полосками
Тоболяк отдал 130 тысяч рублей за монеты времен царской России, но они оказались фальшивыми
Тюменец лишился иномарки из-за миллионного долга
МегаФон предложил цифровые решения для медицины