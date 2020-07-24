Тюменских старшеклассников обучат синтаксису, криптографии и урбанистике

24 Июль 2020 2020-07-24T11:15:45+03:00

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Для школьников 9–11 классов Тюменской области организовали сразу четыре обучающих курса. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, в рамках августовских образовательных программ ребята смогут освоить новые направления, применить имеющиеся навыки и расширить знания по комплексу предметов.

С 3 августа для школьников стартуют образовательные программы: «Криптография», «Синтаксический практикум по русскому языку», «Интеллектуальные энергетические системы» и «Урбанистика». Все занятия проводятся бесплатно опытными педагогами с высокими профессиональными достижениями.

По словам руководителя регионального центра выявления и поддержки одарённых детей Тюменской области Татьяны Вешкурцевой, образовательные программы для одарённых школьников и педагогов проводятся регулярно. Сейчас занятия проходят в онлайн-формате, что позволяет вовлечь в процесс большое количество участников.

– Также это редкая возможность попасть на занятия к востребованным опытным педагогам, получить консультацию по сложным или западающим темам, открыть для себя новое в школьных предметах или попробовать себя в решении олимпиадных заданий, – рассказала Татьяна Вешкурцева.

Напомним, региональный центр выявления и поддержки одарённых детей Тюменской области «Новое поколение» создан в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области, ТюмГУ и образовательным фондом «Талант и успех».

ИСТОЧНИК KP.RU