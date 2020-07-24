В Тюменской области компания, добывая песок, нанесла многомиллионный ущерб окружающей среде

24 Июль 2020 2020-07-24T11:12:25+03:00

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В Тюменской области прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при добыче общераспространенных полезных ископаемых. В итоге было возбуждено уголовное дело.

– Установлено, что ООО «Сибирь-Сервис» на землях сельскохозяйственного назначения в Ярковском районе незаконно построило карьер и добывало общераспространенные полезные ископаемые (песок и суглинок). В результате этого окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 348 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование данного уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU