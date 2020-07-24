Тюменцы вкладывают маткапитал в покупку жилья по упрощенной схеме

24 Июль 2020 2020-07-24T11:10:45+03:00

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В Тюменской области уже 11 семей реализовали свое право подать заявление на распоряжение средствами маткапитала на улучшение жилищных условий по упрощенной схеме. Теперь сделать это можно гораздо проще.

Все дело в том, что в Федеральный закон № 35-ФЗ внесли коррективы в процедуру распоряжения средствами материнского капитала. Теперь заявление в части уплаты первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в банк.

– Вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение. Там одновременно оформят кредитный договор и подадут заявление на погашение кредита. После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в ПФР, а оттуда перечисляют деньги на счет продавца или застройщика жилья, – пояснили в управлении Пенсионного фонда в городе Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU