Многодетный тоболяк спас 4-летнего мальчика, который захлебнулся под водой

24 Июль 2020 2020-07-24T11:09:05+03:00

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В Тобольске мужчина спас ребенка от смерти. Четырехлетний мальчик захлебнулся в воде, горожанин откачивал его около десяти минут, и его попытки увенчались успехом.

Инцидент, который чуть не закончился трагедией, случился в карьере, расположенном в микрорайоне Менделеево. В этот день здесь купалось много детей. Женщина, оставив под присмотром старшей дочери четырехлетнего сына, отлучилась до автомобиля за полотенцем. Однако та потеряла из виду родственника и побежала к маме сообщить об этом.

– Купавшийся в водоёме подросток обнаружил тело ребёнка и попытался его достать, но сил ему не хватило. На помощь бросился мужчина, который достал ребёнка и вернул его к жизни. Настоящим героем оказался отец пятерых детей Сергей Бабкин. Ребенок находился без сознания в течение восьми-десяти минут. Все это время Сергей боролся за жизнь ребенка, делая искусственное дыхание, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после спасения мальчик провел в больницу двое суток. Сейчас тобольские спасатели готовят документы на награждение многодетного отца ведомственной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU