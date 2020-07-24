2020-07-24T11:05:47+03:00
Здоровье

Тюменские онкологи зараз удалили пожилой пациентке матку и почку

Женщина обратилась в больницу по поводу кровотечения из половых путей
Вадим Бегун
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Тюменские онкологи за раз удалили пожилой пациентке матку и почку. Фото - Ирина Литвиненко.Тюменские онкологи за раз удалили пожилой пациентке матку и почку. Фото - Ирина Литвиненко.
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В Тюмени онкологи «Медицинского города» прооперировали 72-летнюю женщину, у которой диагностировали сразу два злокачественных новообразования: тела матки и почки. Специалисты приняли трудное, но верное решение: одномоментно удалить оба органа.

Изначально горожанка обратилась в больницу с кровотечением из половых путей. Позже у нее выявили не только новообразование тела матки, но и почки. Проводить хирургическое вмешательство было очень рискованно, так как у пациентки ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, а также нарушение ритма сердца. Однако специалисты решили удалять сразу два органа.

– Из-за ранее перенесенного перитонита у женщины наблюдался выраженный спаечный процесс, поэтому мы не могли удалить матку лапароскопически. Проводить открытую операцию по удалению почки хирурги тоже не могли, пришлось бы делать слишком большой разрез, а это очень тяжело для пациента. Поэтому проведение такой комбинированной операции было наименее рискованно и травматично для нашей пациентки, – объяснила и.о. заведующей гинекологическим отделением Мзия Малхазова.

В настоящее время тюменку уже выписали из стационара «Медицинского города». Теперь она готовится к курсу лучевой терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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