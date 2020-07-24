2020-07-24T11:12:33+03:00
Туризм

В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена

Ребята «путешествуют» по странам, занимаются творчеством и спасают планету
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая сменаВ пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
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В пришкольных лагерях Тюменской области 22 июля стартовала вторая смена. Как сообщили в департаменте социального развития региона, организаторы сохранили лагерные традиции, но скорректировали их в соответствии с требованиями Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса. Так, в каждом отряде не более 15 детей, исключены выездные и массовые мероприятия. Каждое утро ребятам измеряют температуру и проверяют самочувствие, весь персонал носит маски.

Для здоровья и поддержания физической формы ребята делают зарядку, проводят время на свежем воздухе, полноценно питаются, учатся новому и находят друзей. К примеру, в лицее № 93 развернулась «Академия ремёсел», где каждый может развить свои таланты, а в голышмановской школе ребята играют в «Форт Боярд».

В Бердюжье мальчишки и девчонки находятся на смене «Часодеи. Часовое сердце». Ребята отправились на планету Осталу, которая нуждается в их помощи.

Ишимские школьники отправились в путешествие «Вокруг света за 10 дней». Отряды стали «экипажами», а сами ребята – «пассажирами самолёта». Они путешествуют вокруг планеты, знакомятся с культурой, природой и климатом разных стран мира.

В Ярковском районе дети узнают о лекарственных растениях, грибах, деревьях, животных и птицах, читают стихи и поют песни на экологическую тему.

«Школа молодого бойца» развернула активную деятельность в ялуторовской школе. Ребята ведут «армейский дневник», в котором рассказывают о своих маленьких и больших победах.

В память о своих приключениях и ярких событиях в пришкольных лагерях ребята снимают и монтируют видеоролики и присылают их на областной конкурс «Добро пожаловать». По итогам конкурса жюри выберет лучший ролик, а команда-победитель получит памятный приз.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в первую смену в лагерях отдохнули около 24 тысяч ребят. Благодаря соблюдению всех требований она прошла спокойно и без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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