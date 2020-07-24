2020-07-24T09:38:41+03:00
Общество

Порядка 12% предпринимателей открывают свой бизнес дистанционно с помощью Сбербанка

Вадим Бегун
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По итогам 2 квартала удобство дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета оценили более 170 предпринимателей Тюменской области. Доля регистрирующих новый бизнес онлайн составила порядка 12%.

В условиях пандемии и введенных ограничений желающих начать свое дело онлайн становится все больше. Сервис Сбербанка по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета позволяет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем без посещения государственных учреждений и офиса банка. Достаточно иметь паспорт РФ, быть старше 18 лет и являться пользователем Сбербанк Онлайн. Проверки проводятся банком в режиме реального времени.

Мы развиваем сервис, чтобы сделать его доступным, расширяем географию нашей партнерской сети. Более 50 компаний Тюмени и городов Тюменской области уполномочены проводить регистрацию и идентификацию клиентов. Это особенно актуально для удаленных территорий, где отсутствуют офисы ФНС. Пакеты документов направляются в электронном виде, что исключает время на пересылку. – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев. – Кроме этого, предприниматели не несут расходов по старту бизнеса. Им не надо платить госпошлину или оплачивать электронную подпись для подписания документов в ФНС. А самое главное, сервис дистанционной регистрации бизнеса от Сбербанка экономит время наших клиентов.

По словам руководителя компании ООО «Центр налоговой помощи» Александра Малецкого, сервис Сбербанка стал отличной возможностью поддержать предпринимателей в условиях, когда все учреждения работали в ограниченном формате.

– Регистрация бизнеса с открытием расчетного счета не выходя из домаэто действительно уникальный продукт. В период, когда все работали удаленно или находились на самоизоляции, наши клиенты, желающие зарегистрировать бизнес, удивлялись, что это можно сделать без личных встреч и в такой короткий срок. И мы еще раз поняли необходимость идти в ногу со временем, пробовать, прорабатывать, адаптировать под себя и внедрять новые «фишки» от Сбербанка. – сообщил эксперт,.

С перечнем уполномоченных партнеров Западно-Сибирского отделения Сбербанка можно ознакомиться по ссылке Партнеры РБиДОС.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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