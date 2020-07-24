2020-07-24T11:17:07+03:00
Происшествия

«Выпили, ехали купаться». Под Тюменью в аварии с мотоциклом погибли два человека

Обстоятельства происшествия выясняются
Вадим Бегун
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Под Тюменью в аварии с мотоциклом погибли два человека.Под Тюменью в аварии с мотоциклом погибли два человека.
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Накануне, 23 июля, дорожная авария под Тюменью унесла жизни двух человек. На 305-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург столкнулись автомобиль «Лада-Калина» и мотоцикл «Урал» с люлькой.

– По предварительным данным, 30-летний мужчина, который управлял мотоциклом, не имел прав. В нарушение требований дорожных знаков и разметки он выехал на встречку, где произошло столкновение, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водитель мотоцикла и его 34-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Водителя отечественной легковушки госпитализировали с множественными травмами.

Предварительно известно, что погибшие в ДТП приятели проживали в селе Перевалово. Днем они распивали алкоголь, а после решили поехать искупаться. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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