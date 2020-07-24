Тюменцам будут продавать алкоголь в День города

24 Июль 2020 2020-07-24T08:27:22+03:00

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В Тюмени в День города будут продавать алкоголь. Изначально на реализацию спиртного был наложен запрет, однако теперь он стал неактуальным, так как мероприятие пройдет в особом режиме – онлайн. Виной тому – нестабильная эпидемиологическая обстановка в регионе по коронавирусу.

«Установленный ранее запрет на розничную продажу алкогольной продукции в г. Тюмени 25.07.2020 и 26.07.2020 отменен», – такое сообщение висит на сайте администрации областной столицы.

Стоит отметить, что в регионе уже несколько дней подряд число заболевших новой коронавирусной инфекцией превышает 100. К тому же за последние двое суток от COVID-19 скончались два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU