Александр Моор запретил тюменцам посещать леса из-за высокой пожарной опасности

24 Июль 2020 2020-07-24T08:25:48+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне, 23 июля, подписал постановление о запрете посещения лесов в регионе в связи с высокой пожарной опасностью.

С сегодняшнего дня, 24 июля, и по 13 августа 2020 года посещать леса запрещено в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Тобольском, Упоровском, Уватском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. Ходить в лес могут только те люди, чья работа связана с пребыванием в лесах.

Во время особого противопожарного режима в Тюменской области запрещено разводить костры и жечь сухую травы, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на 23 июля в регионе произошёл 141 лесной пожар.

По словам главы региона, в большинстве случаев лесные пожары происходят по вине человека. Из-за беспечных и равнодушных нарушителей сотни человек рискуют жизнью, чтобы спасти города, сёла и леса.

– Спасибо каждому, кто встал на защиту лесов, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности, – подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU