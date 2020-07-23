2020-07-23T15:59:56+03:00
Общество

Тюменцы продолжают купаться на «диких» пляжах у Туры

Многие заплывают достаточно далеко от берега
Вадим Бегун
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Тюменцы продолжают купаться на «диких» пляжах у Туры. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменцы продолжают купаться на «диких» пляжах у Туры. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени прошел рейд по «диким» пляжам. Дело в том, что местные жители продолжают купаться в запрещенных местах, наплевав на собственную безопасность и здоровье.

– Многие заплывают достаточно далеко от берега. Спасателей и специальных средств для спасения поблизости нет. На берегу опасный мусор, который может нанести нешуточный вред здоровью. Дно водных объектов, как и вода в них, не обследованы специалистами на предмет санитарии и безопасности. Наряду со взрослыми так «отдыхают» и дети, – рассказали о нарушениях в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также стало известно, что по итогам рейда к административной ответственности за купание в запрещенных местах привлекли пять человек. Уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов призвал родителей внимательно следить за детьми, позаботиться об их здоровье и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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