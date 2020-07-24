2020-07-24T11:20:40+03:00
Общество

Погода на 24 июля в Тюмени: солнечный день

Температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня солнечный день.В Тюмени сегодня солнечный день.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 24 июля, утро в Тюмени будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, днем – плюс 23. Вечером столбики термометров покажут 16 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода.

Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля – росистая пора. Эти росы вредны для помидоров. Наши предки заметили, что если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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