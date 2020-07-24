2020-07-24T11:21:49+03:00
Происшествия

В Тюмени сотрудник СТО разъезжал по своим делам на чужой машине

На мужчину завели два уголовных дела
Вадим Бегун
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В Тюмени сотрудник СТО разъезжал по своим делам на чужой машине. Фото - pixabay.com.В Тюмени сотрудник СТО разъезжал по своим делам на чужой машине. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонил местный житель и заявил об угоне его машины. Ранее он оставил автомобиль марки «Митсубиси Л200» на станции технического обслуживания.

Оказалось, что работник СТО не раз ездил на чужом транспорте по своим делам. Однако его незаконные действия вскрылись, когда спустя некоторое время хозяин иномарки вернулся на станцию и не обнаружил там своей машины.

– Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 32-летнего ранее судимого жителя города Тюмени. Выяснилось, что он также воровал автомобильные запчасти. На дело выезжал как раз на авто клиента, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автотранспортом и кражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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