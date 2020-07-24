В Тюмени детям из группы риска передадут велотехнику
Юным тюменцам из группы риска вручат 11 единиц техники. Велосипеды, ролики и самокаты собрали в рамках проекта #ВелодоброТюмени.
Стоит отметить, что благотворительный проект запустили еще месяц назад. Его участники могли пожертвовать ставшую ненужной технику. Сдать можно было как новый транспорт, так и с повреждениями. Неисправные средства передвижения отремонтировали сотрудники спортивной школы № 4, специализирующейся на велоспорте.
Организаторы акции отмечают, что сразу после торжественной церемонии для новоиспеченных обладателей велосипедов и самокатов помощники инспекторов дорожного движения из «Отрядов мэра» проведут занятие на специально подготовленной трассе. Они расскажут ребятам о правилах и технике безопасности передвижения в целях предотвращения дорожно-транспортного травматизма.
ИСТОЧНИК KP.RU