В Тюмени детям из группы риска передадут велотехнику

24 Июль 2020 2020-07-24T07:31:03+03:00

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Юным тюменцам из группы риска вручат 11 единиц техники. Велосипеды, ролики и самокаты собрали в рамках проекта #ВелодоброТюмени.

Стоит отметить, что благотворительный проект запустили еще месяц назад. Его участники могли пожертвовать ставшую ненужной технику. Сдать можно было как новый транспорт, так и с повреждениями. Неисправные средства передвижения отремонтировали сотрудники спортивной школы № 4, специализирующейся на велоспорте.

Организаторы акции отмечают, что сразу после торжественной церемонии для новоиспеченных обладателей велосипедов и самокатов помощники инспекторов дорожного движения из «Отрядов мэра» проведут занятие на специально подготовленной трассе. Они расскажут ребятам о правилах и технике безопасности передвижения в целях предотвращения дорожно-транспортного травматизма.

ИСТОЧНИК KP.RU