В Ялуторовске девушка «купила» у мошенника несуществующую собаку

24 Июль 2020 2020-07-24T11:24:41+03:00

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В ялуторовскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя местная жительница. Она сообщила, что хотела приобрести четвероногого друга, но ее попросту обманули.

На одном из сайтов бесплатных объявлений девушка нашла информацию о продаже собаки. Она связалась с владельцем животного, который предложил перевести предоплату на указанный банковский счет. Собеседник заявил, якобы спрос на товар большой: собаку хотят купить многие.

– Заявительница согласилась и перевела злоумышленнику около 17 тысяч рублей. Мужчина пообещал, что вскоре напишет время и место для встречи, однако на связь выходить перестал. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. В настоящий момент стражи порядка разыскивают мошенника, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейские рекомендуют пользоваться только проверенными сайтами объявлений, где указан рейтинг продавца и можно посмотреть, как давно он зарегистрирован на ресурсе, сколько товаров продал и имеет ли жалобы. Аналогичным образом можно узнать данные о покупателе. Правоохранители просят не вносить предоплату, а предложить передать деньги при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU