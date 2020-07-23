Тюменцам показали проект нового сквера в районе Московского тракта

23 Июль 2020 2020-07-23T14:20:22+03:00

Здесь облагородят почти две тысяч квадратов территории

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Тюменцев просят выразить свое мнение относительно будущего территории, которая расположена на пересечении улиц Московский Тракт – Транспортной – Невской – Магнитогорской. Ее общая площадь составляет почти две тысячи квадратных метров.

– Наша цель – сделать интересную зеленую зону отдыха, по которой можно безопасно пройти к жилым кварталам или прогуляться с малышом, потому что рядом строят детский сад. Это территория, где будет создано место для отдыха жителей соседних жилых кварталов, – рассказали подробней о проекте в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве призвали высказать свое мнение на порте «Я решаю!». Там также отметили, что на сегодняшний день застройщику уже разработали и предложили идею оформления сквера. Стоит отметить, что опрос продлится до 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU