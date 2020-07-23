«Сделаю сколько надо»: тюменка продает тесты на беременность с двумя полосками

23 Июль 2020 2020-07-23T13:24:45+03:00

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Жительница Тюмени на одном из интернет-сайтов объявлений продает использованные тесты на беременность. От них есть практическая «польза»: таким тестом можно пощекотать нервы своей второй половине.

Стоит он не сказать что дешево – 500 рублей. Это примерно в пять раз дороже, чем новый тест, приобретенный в аптеке. Правда, там вам сразу с двумя полосками не продадут. «Сделаю сколько надо», – заверяет автор объявления.

Местные жители в социальных сетях стали призывать мужчин быть осторожнее. Ведь с помощью такой фальшивки представителя сильной половины человечества легко обмануть.

«Мужчины, осторожно! Вы в опасности быть обманутыми! В Тюмени появилась предприимчивая мамочка. Чтоб не попасть на уловки мошенниц и расчетливых дамочек, тесты приобретайте сами и проводите онлайн проверку», – рекомендует один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Другие предупреждают ушлых покупательниц, мол, обман вскроется через три месяца, тогда и «отхватить» можно.

ИСТОЧНИК KP.RU