2020-07-23T12:42:30+03:00
Происшествия

Тоболяк отдал 130 тысяч рублей за монеты времен царской России, но они оказались фальшивыми

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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Тоболяк отдал 130 тысяч рублей за монеты времен царской России, но они оказались фальшивыми. Фото - УМВД по Тюменской области.Тоболяк отдал 130 тысяч рублей за монеты времен царской России, но они оказались фальшивыми. Фото - УМВД по Тюменской области.
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Незадачливый тоболяк купил у мошенников старинные монеты. Однако вскоре выяснилось, что это фальшивки.

Злоумышленники предложили местному жителю приобрести 130 монет времен царской России, убедив его, что деньги изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Мужчина согласился и заплатил им 130 тысяч рублей. Позже он выяснил, что купил подделку, и обратился в полицию.

Следователь отдела тобольской полиции возбудил уголовное дело. Вскоре оперативники задержали двух уроженцев Тамбовской области. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

– Выяснилось, что задержанные купили сувенирные монеты на одном из столичных рынков. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято более пяти килограммов фальшивок. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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