2020-07-23T12:00:51+03:00
Общество

Тюменец лишился иномарки из-за миллионного долга

Очередной рейд по должникам не прошел напрасно
Вадим Бегун
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Тюменец лишился иномарки из-за миллионного долга. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец лишился иномарки из-за миллионного долга. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени подвели итоги рейдового мероприятия «Должник», который организовали судебные приставы и автоинспекторы. Всего они задержали более двухсот автомобилистов. Среди них – водители с крупными долгами.

Так, было арестовано 17 машин в счет погашения задолженностей. Основные долги тюменцев составили кредиты, коммунальные платежи и штрафы ГИБДД. Все задержанные знали о возбужденных в отношении них исполнительных производствах, но не спешили исполнять решения суда. Теперь же хозяева транспорта могут забрать свои машины только после оплаты всего долга.

– Самой большой задолженностью тюменца при аресте его «Тойоты-Камри» стали неоплаченные налоги и штрафы ГИБДД общей суммой более одного миллиона рублей. Кредит на сумму в 500 тысяч рублей стал причиной ареста «Фольксвагена-Таурег», – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Еще одна задержанная тюменка сразу же оплатила на месте 100-тысячную задолженность по налогам и сборам. Выбыв из списка должников, она невозмутимо продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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