В Тюмени оштрафовали мать, которая посадила ребенка за руль квадроцикла
В Тюмени привлекли к административной ответственности родительницу, которая посадила за руль квадроцикла 8-летнего сына. Мальчик разъезжал на мотовездеходе по дорогам областного центра.
Как выяснилось, аппарат достался школьнику в подарок на день рождения. Женщина заявила полицейским, что это она разрешила ему кататься, заверив, что он знает правила дорожного движения.
– Сотрудники ГИБДД разъяснили маме, что, согласно инструкции, это мотовездеход, который не предназначен для езды по городским улицам. К тому же, чтобы им управлять, нужно иметь водительское удостоверение, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
На родительницу оформили административный протокол за передачу управления транспортом человеку, не имеющему такого права. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних передан материал по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU