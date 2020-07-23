2020-07-23T10:27:38+03:00
Общество

В Тюмени оштрафовали мать, которая посадила ребенка за руль квадроцикла

Мотовездеход достался мальчику в день рождения
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафовали мать, которая посадила ребенка за руль квадроцикла. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени оштрафовали мать, которая посадила ребенка за руль квадроцикла. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени привлекли к административной ответственности родительницу, которая посадила за руль квадроцикла 8-летнего сына. Мальчик разъезжал на мотовездеходе по дорогам областного центра.

Как выяснилось, аппарат достался школьнику в подарок на день рождения. Женщина заявила полицейским, что это она разрешила ему кататься, заверив, что он знает правила дорожного движения.

– Сотрудники ГИБДД разъяснили маме, что, согласно инструкции, это мотовездеход, который не предназначен для езды по городским улицам. К тому же, чтобы им управлять, нужно иметь водительское удостоверение, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На родительницу оформили административный протокол за передачу управления транспортом человеку, не имеющему такого права. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних передан материал по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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