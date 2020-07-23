2020-07-23T09:20:30+03:00
Происшествия

В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у банка более 19 миллионов рублей

Такую же сумму взыскали со злоумышленников в счет возмещения ущерба
Вадим Бегун
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В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у банка более 19 миллионов рублей.В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у банка более 19 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор 33-летнему местному жителю и его 31-летней сообщнице – жительнице Тюменского района. Злоумышленники, имея опыт работы в банковской сфере, совместно со своим сообщником, который сейчас находится в розыске, с февраля по май 2018 года похитили у одного из банков более 19 миллионов рублей.

– Они подыскивали людей, которые за деньги соглашались оформить на себя кредит, после чего изготавливали фальшивые трудовые договоры и справки о доходах. Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от полутора до трех миллионов рублей, большую часть из которых аферисты похитили, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге мужчина отправится за решетку на пять лет, женщина – на два года. Суд взыскал с них с них в пользу банка более 19 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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