В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца

23 Июль 2020 2020-07-23T09:12:53+03:00

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Летом в детском травмпункте тюменской ОКБ № 2 принимают от 100 до 120 пациентов в сутки. Только за последние шесть недель стационарное лечение получили 25 детей с переломами позвонков.

В списке самых травмоопасных летних развлечений – катание на велосипедах, скейтах, роликах, электросамокатах. Недавно в больницу доставили девочку с повреждённой глазницей, которая упала с самоката и лицом напоролась на гвоздь. Он прошёл буквально в миллиметре от глазного яблока.

Дети постарше поступают с множественными переломами после неудачных заездов на скутерах, мопедах и мотоциклах. Только за последние пару недель было госпитализировано четыре таких пациента. Не избежали трудных ситуаций и малыши. Так, недавно хирургам пришлось накладывать швы ребёнку, который неудачно закинул удочку, и крючок вонзился в бровь.

– А вот батуты этим летом не самая актуальная проблема травматологов. Отмечаются единичные случаи, возможно, сказывается режим самоизоляции. Кроме ушибов и ссадин итогом развлечений на аттракционе порой становится компрессионный перелом одного или нескольких позвонков враз. Такую травму дети могут получить во время «походов» по крышам гаражей и лазания по деревьям. За последние шесть недель стационарное лечение получили четыре ребёнка с ушибами позвоночного столба и 25 детей с переломами позвонков, – рассказал заведующий детским травматологическим отделением ОКБ № 2 Александр Буксеев.

ИСТОЧНИК KP.RU