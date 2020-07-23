2020-07-23T09:12:53+03:00
Происшествия

В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца

Ребята лазали по деревьям, прыгали на батутах и по гаражам
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца. Фото - pixabay.com.В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Летом в детском травмпункте тюменской ОКБ № 2 принимают от 100 до 120 пациентов в сутки. Только за последние шесть недель стационарное лечение получили 25 детей с переломами позвонков.

В списке самых травмоопасных летних развлечений – катание на велосипедах, скейтах, роликах, электросамокатах. Недавно в больницу доставили девочку с повреждённой глазницей, которая упала с самоката и лицом напоролась на гвоздь. Он прошёл буквально в миллиметре от глазного яблока.

Дети постарше поступают с множественными переломами после неудачных заездов на скутерах, мопедах и мотоциклах. Только за последние пару недель было госпитализировано четыре таких пациента. Не избежали трудных ситуаций и малыши. Так, недавно хирургам пришлось накладывать швы ребёнку, который неудачно закинул удочку, и крючок вонзился в бровь.

– А вот батуты этим летом не самая актуальная проблема травматологов. Отмечаются единичные случаи, возможно, сказывается режим самоизоляции. Кроме ушибов и ссадин итогом развлечений на аттракционе порой становится компрессионный перелом одного или нескольких позвонков враз. Такую травму дети могут получить во время «походов» по крышам гаражей и лазания по деревьям. За последние шесть недель стационарное лечение получили четыре ребёнка с ушибами позвоночного столба и 25 детей с переломами позвонков, – рассказал заведующий детским травматологическим отделением ОКБ № 2 Александр Буксеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у банка более 19 миллионов рублей
АО «Транснефть – Сибирь» выпустило мальков муксуна в реку Обь
В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца
Вступили в силу новые требования пожарной безопасности для общепита, банков и салонов красоты
В Тюмени разработали систему городского велопроката
«Проник через окно». Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже
В Тюмени сотрудник комиссионного магазина похищал со склада телефоны
В Ялуторовске четырежды судимый мужчина отобрал у девочки велосипед
Погода на 23 июля в Тюмени: облачно, но без осадков
Ребята из неблагополучных семей отдохнули в детских загородных центрах
В Тюменской области вырастили более 1,5 тысячи тонн рыбы
Ишимская студия «Мечта» выиграла грант на 2 миллиона на развитие цирковой деятельности
В Тюменской области усилена работа по профилактике и предупреждению лесных пожаров
В Тюмени для социальных предпринимателей состоится важный вебинар