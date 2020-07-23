Вступили в силу новые требования пожарной безопасности для общепита, банков и салонов красоты

23 Июль 2020 2020-07-23T09:18:39+03:00

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С июля 2020 года в силу вступают новые требования пожарной безопасности для многофункциональных зданий.

В эту категорию попадают концертные залы, кинотеатры, выставочные залы, торговые предприятия, торгово-развлекательные центры, общепит, аптеки, фитнес-центры, спортивные учреждения, салоны красоты, банки, офисы, гостиницы, апартаменты, автостоянки, с высотой зданий не более 50 метров.

В документе прописаны требования к размещению таких зданий по отношению к соседним объектам и пожарным отсекам в них: в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности определяется допустимая этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека. При этом безопасные расстояния от многофункциональных сооружений до границ открытых автомобильных стоянок должны быть не менее 10 метров.

Отныне подъезд пожарных машин к таким объектам должен быть обеспечен со всех сторон. Помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 150 человек (кинотеатры, конференц-залы) нужно размещать не ниже первого подземного этажа, за исключением подземных автостоянок.

Отдельно в своде правил обозначены требования для размещения путей эвакуации и эвакуационных выходов, установки систем противопожарной защиты и электрооборудования. В частности, при эвакуации из разных частей здания, входящих в общий пожарный отсек, разрешено использовать общие лестничные клетки, откуда выходы должны вести непосредственно наружу. Из разных пожарных отсеков производить эвакуацию таким образом запрещено. Все лестничные клетки, используемые для сообщения между надземными и подземными частями многофункциональных зданий, должны быть незадымляемыми, а перед входом на них в уровне подземного этажа надо оборудовать специальные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при возгорании.

– Пересмотр требований пожарной безопасности многофункциональных зданий стал следствием трагедии в Кемерове в марте 2018 года, тогда в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 62 человека. Проведенные в других торговых центрах после этого происшествия проверки, выявили массу нарушений и недочетов, которые зачастую были допущены еще на этапах проектирования и строительства. Сейчас появляется много новых архитектурных решений, требования к которым не были прописаны в предыдущем своде правил. Внесенные изменения позволили устранить этот пробел, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Новых требований нужно придерживаться на этапах проектирования, реконструкции, капремонта, при изменении функционального назначения, а также повседневной эксплуатации.