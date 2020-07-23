2020-07-23T09:21:26+03:00
Общество

В Тюмени разработали систему городского велопроката

В городе активно создается среда для велосипедистов
Вадим Бегун
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В Тюмени разработали систему городского велопроката.В Тюмени разработали систему городского велопроката.Фото: Вадим Бегун
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Идея создания в Тюмени системы городского велопроката является актуальной. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук на онлайн-встрече с бизнес-сообществом.

Стало известно, что уже разработано проектное предложение по внедрению в областной столице велошеринга. Оно предусматривает 36 мест размещения велостанций с общим количеством велосипедов 360 единиц.

– Эта ниша не требует больших вложений, и в нашем городе она активно заполняется: в местах отдыха всегда можно взять напрокат велосипед или самокат. Однако мы заинтересованы, чтобы в нашем городе была организована система велокаршеринга с продуманной логистикой, – подчеркнул Кухарук.

По словам градоначальника, сейчас протяженность велодорожек в городе равно 62 километрам. В рамках концепции развития велосети эта цифра увеличится более чем в три раза. В настоящее время уже разработана проектная документация на устройство порядка 60 километров велосипедных дорожек по улицам Профсоюзной, Дружбы, Пермякова, Алебашевской и Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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