Ребята из неблагополучных семей отдохнули в детских загородных центрах

22 Июль 2020 2020-07-22T21:00:19+03:00

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Около 200 детей из Тюмени, Аромашевского, Голышмановского и Ярковского района отдохнули на первой смене в областном детском центре «Ребячья республика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 15 июля ребятишки вернулись домой, отдохнув в лагере две недели.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, в центре установили аппараты для обработки рук антисептиками, а в помещениях появились дополнительные дезары. Сотрудники два раза проходили иммуноферментный анализ на наличие антител к коронавирусу, а сами дети приехали на смену со справками об отсутствии инфекции.

Для передвижений отрядов специалисты разработали специальные маршруты. Первые четыре дня дети находились только внутри отряда, а позже начались межотрядные мероприятия на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сотрудников и детей постоянно контролировали медики: два раза в день они мерили температуру и проводили профилактические мероприятия, что позволило избежать заболеваемости детей.

Все две недели был открыт бассейн для купания и занятий плаванием в группах, дети катались на моторной ложке по озеру, играли, занимались ручным творчеством и ходили в походы. Как отметила генеральный директор центра Лариса Шилова, на первую смену приехали ребята из неблагополучных семей, поэтому в «Ребячке» постарались на славу, чтобы у ребят остались яркие эмоции.

- Старшие отряды – учились водить автомобиль, младшие – больше двигались на свежем воздухе в игровых зонах. Конечно, жаркая погода внесла определенные коррективы, но мы тщательно планировали двигательный режим, с пользой использовали и это время – чтобы дети побыли на солнце, устраивали для ребят «обливашки», - рассказала она.

Всего за лето в центре пройдут четыре летних смены.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Телефон горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области (3452) 50-26-19

ИСТОЧНИК KP.RU